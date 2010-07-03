Водитель сбил двух пешеходов на востоке Москвы и скрылся с места аварии

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Два человека пострадали на востоке столицы в результате ДТП.

Инцидент произошел в районе дома 15, корпус 1 на улице Новокосинская.

"Водитель автомобиля сбил двух пешеходов, после чего машина с места ДТП скрылась. В результате инцидента пешеходы получили травмы", – цитирует Агентство "Москва" представителя пресс-службы ГИБДД. Предварительно установлено, что автомобилист скрылся на внедорожнике марки Lexus.

Ранее в ГИБДД пришли к выводу, что одной из основных причин аварий на российских дорогах является выезд на встречную полосу. Эту проблему планируют решать при помощи разделения потоков транспорта. Такая идея нашла отражение в национальном проекте "Безопасные и качественные автомобильные дороги".

