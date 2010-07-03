Столичный водитель насмерть сбил охранника при разгрузке машины

Фото: Москва 24/Игорь Иванко

На территории предприятия на юго-востоке Москвы водитель насмерть задавил охранника, передает Агентство "Москва".

Инцидент произошел при разгрузке автомобиля Volvo. Пострадавший скончался до приезда скорой. Точный адрес места происшествия в настоящий момент уточняется.

Ранее в Басманном районе столицы Mercedes-Benz пробил ограждение и улетел в реку. Автомобиль полностью утонул, водителю же удалось выжить. Выбраться из воды ему помогли случайные прохожие. По словам молодого человека, он заснул за рулем и очнулся, когда уже шел на дно.