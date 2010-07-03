СК начал проверку по факту ДТП с автобусом на Ставрополье

Следственное управление СК РФ по Ставропольскому краю проводит проверку по факту ДТП на Ставрополье, в результате которого погибли пять человек. Об этом сообщили ТАСС в пятницу в управлении.
По предварительным данным ГИБДД, ДТП с участием автобуса и грузовика в Ставропольском крае произошло по вине фуры. Предположительно, водитель уснул за рулем и грузовик выехал на встречную полосу.
Ранее сообщалось, что авария произошла из-за того, что автобус выехал на встречную полосу, однако позже в транспортном средстве обнаружили видеорегистратор. Он зафиксировал, что правила дорожного движения нарушил водитель большегруза.
ДТП произошло 2 августа около 02:30. На 420-м километре автодороги Астрахань – Элиста – Ставрополь столкнулись пассажирский автобус, следовавший из Волгограда, и грузовик.
В результате погибли 5 человек, еще 19 пострадали. Госпитализированы 15 человек, 5 из которых находятся в тяжелом состоянии. Четверым пострадавшим медики оказали помощь на месте. В пресс-службе краевого Минздрава уточнили, что двоих пострадавших перевезут из районной больницы в Ставрополь.
Перед аварией автобус был остановлен сотрудниками ГИБДД в рамках операции "Сон за рулем". От отдыха 59-летний водитель отказался. В результате происшествия он погиб.
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