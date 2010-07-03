В Черногории автобус с 37 пассажирами сорвался с трассы

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На северо-западе Черногории около ТЭЦ под городом Плевлей автобус с 37 пассажирами столкнулся с легковым автомобилем и сорвался с трассы, передает РИА Новости.

Автобус следовал по маршруту Никшич (Черногория) – Врбас (Сербия). Травмы получили 32 человека, 26 из них все еще находятся в больнице. Троих пострадавших с наиболее серьезными повреждениями, среди которых и водитель автобуса, отправили на лечение в Сербию.

Отмечается, что уже ночью жители Плевли выстроились в очередь перед больницей, чтобы сдать кровь. Причины ДТП в настоящий момент выясняются.

Ранее на МКАД столкнулись пять машин – две грузовые и три легковые. Один человек погиб, еще трое пострадали. Все произошло на внешней стороне в районе 10-го километра – между Волгоградским и Рязанским проспектами.