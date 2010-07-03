Пять человек погибли в ДТП в Челябинской области

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Жертвами лобового столкновения двух легковых автомобилей в Челябинской области стали пять человек. Еще один участник аварии получил тяжелые травмы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу главного управления МВД России по региону.

"По предварительной информации, столкнулись две отечественные машины – "семерка" и "одиннадцатая". Это случилось примерно в 23:55 по местному времени", – сообщили в МВД.

Отмечается, что все погибшие и пострадавший совершеннолетние.

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