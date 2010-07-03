В Дагестане опрокинулся грузовик с военными

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

В Тарумовском районе Дагестана опрокинулся грузовик "Урал". Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя регионального Минздрава.

"Произошло ДТП, опрокинулся "Урал" с военными на федеральной автодороге "Кавказ" около населенного пункта Калиновка. По предварительной информации, пострадали восемь человек", – сказала собеседница агентства.

Уточняется, что в результате аварии троих пострадавших госпитализировали в Тарумовскую центральную городскую больницу. Врачи оценивают их состояние как средней степени тяжести.

Ранее сообщалось, что в Анталье произошла авария с участием автобуса, в которой пострадали 25 человек. В автобусе находились туристы из Норвегии и Польши. Большинство пострадавших получили травмы от разбитых стекол, помощь им была оказана амбулаторно.

