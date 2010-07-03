После ДТП с семью погибшими в Туве возбудили уголовное дело

Следователи МВД Тувы возбудили уголовное дело по факту крупного ДТП, в котором погибли семь человек. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря МВД республики Аю Бюрбю.

"Наши следователи возбудили уголовное дело по факту ДТП с семью погибшими по части 5 статье 264 УК РФ", – сказала собеседница агентства.

ДТП произошло 18 июля на 20-м километре автодороги Кызыл – Эрзин. Водитель автомобиля Toyota Camry выехал на встречную полосу, где врезался в машину Lada Priora. В результате погибли оба водителя легковушек, а также пять пассажиров Lada Priora, в том числе трое детей. Еще двое пассажиров были госпитализированы.

Ранее сообщалось, что водитель грузовика сбил двух человек – сотрудника ДПС и дорожного рабочего – на северо-востоке столицы. Авария произошла на 90-м километре внешней стороны МКАД. Пострадавших госпитализировали с различными травмами.

