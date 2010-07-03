Семь человек погибли при столкновении легковушек в Туве

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Семь человек, включая троих детей, погибли при столкновении двух машин в Туве. Об этом ТАСС сообщили в ГИБДД России.

Как уточнили в ведомстве, ДТП произошло на 20-м километре автодороги Кызыл – Эрзин. Водитель автомобиля Toyota Camry выехал на встречную полосу, где врезался в машину Lada Priora. В результате погибли оба водителя легковушек, а также пять пассажиров Lada Priora, в том числе трое детей. Еще одного пассажира госпитализировали в тяжелом состоянии, добавил собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что водитель грузовика сбил двух человек – сотрудника ДПС и дорожного рабочего – на северо-востоке столицы. Авария произошла на 90-м километре внешней стороны МКАД. Пострадавших госпитализировали с различными травмами.