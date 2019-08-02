Пять человек погибли и 18 пострадали в ДТП на Ставрополье

Фото: скриншот видео УГИБДД ГУ МВД России по Ставропольскому краю

Пять человек погибли и 18 пострадали в результате столкновения рейсового автобуса с грузовиком в Апанасенковском районе Ставропольского края.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе главы региона, 14 человек госпитализированы, трое из них находятся в реанимации.

В хирургическом отделении Апанасенковской районной больницы имени Пальчикова агентству сообщили, что трое пострадавших находятся в тяжелом состоянии.

"Трое находятся в реанимации, еще трое в отделении в тяжелом состоянии, остальные в среднем", – сказал собеседник агентства.

Как отмечается, пострадавших планируют транспортировать в отделение дорожной травмы.

Глава пресс-службы ГУ МЧС по региону Олег Дегтярев сообщил журналистам, что в Апанасенковский район Ставрополья выехали психологи МЧС.

"Для оказания экстренной психологической помощи пострадавшим в ДТП, которое случилось сегодня ночью, в Апанасенковский район выехали психологи МЧС России", – приводит слова Дегтярева "Интерфакс".

По данным Госавтоинспекции, столкновение произошло около 02:30 на 420 километре дороги Астрахань – Элиста – Ставрополь.

Автобус, который направлялся из Волгограда в Ставрополь, выехал на встречную полосу, где столкнулся с грузовиком. В салоне находились 23 человека.

В качестве одной из возможных причин ДТП рассматривается усталость водителя, заявили в отделе пропаганды краевого управления ГИБДД.

Перед аварией автобус был остановлен сотрудниками ГИБДД в рамках операции "Сон за рулем". От отдыха 59-летний водитель отказался. В результате происшествия он погиб.

15 июля шесть человек погибли, еще 21, в том числе двое детей, отправились в больницу после аварии с автобусом на трассе в Башкирии.