Пять человек погибли и 18 пострадали в ДТП на Ставрополье

06:38 (обновлено 02.08.2019 08:10)
06:38
Поделиться в социальных сетях:
Фото: скриншот видео УГИБДД ГУ МВД России по Ставропольскому краю
Пять человек погибли и 18 пострадали в результате столкновения рейсового автобуса с грузовиком в Апанасенковском районе Ставропольского края.
Как сообщили ТАСС в пресс-службе главы региона, 14 человек госпитализированы, трое из них находятся в реанимации.
В хирургическом отделении Апанасенковской районной больницы имени Пальчикова агентству сообщили, что трое пострадавших находятся в тяжелом состоянии.
"Трое находятся в реанимации, еще трое в отделении в тяжелом состоянии, остальные в среднем", – сказал собеседник агентства.
Как отмечается, пострадавших планируют транспортировать в отделение дорожной травмы.
Глава пресс-службы ГУ МЧС по региону Олег Дегтярев сообщил журналистам, что в Апанасенковский район Ставрополья выехали психологи МЧС.
"Для оказания экстренной психологической помощи пострадавшим в ДТП, которое случилось сегодня ночью, в Апанасенковский район выехали психологи МЧС России", – приводит слова Дегтярева "Интерфакс".
По данным Госавтоинспекции, столкновение произошло около 02:30 на 420 километре дороги Астрахань – Элиста – Ставрополь.
Автобус, который направлялся из Волгограда в Ставрополь, выехал на встречную полосу, где столкнулся с грузовиком. В салоне находились 23 человека.
В качестве одной из возможных причин ДТП рассматривается усталость водителя, заявили в отделе пропаганды краевого управления ГИБДД.
Перед аварией автобус был остановлен сотрудниками ГИБДД в рамках операции "Сон за рулем". От отдыха 59-летний водитель отказался. В результате происшествия он погиб.
15 июля шесть человек погибли, еще 21, в том числе двое детей, отправились в больницу после аварии с автобусом на трассе в Башкирии.
Поделиться в социальных сетях:
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: