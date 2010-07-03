Крупная авария произошла на Новоарбатском мосту

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Крупная авария произошла в центре столицы, передает телеканал Москва 24. Мотоцикл и два автомобиля столкнулись на Новоарбатском мосту.

Уточняется, что произошло ДТП с участием "Газели", Inifiniti и мотоцикла. В результате пострадал мотоциклист. На место происшествия прибыли врачи скорой помощи. Пострадавшего госпитализировали.

Движение на месте ЧП ограничено, в районе аварии образовался затор. Устанавливаются причины и обстоятельства аварии.