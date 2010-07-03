Два человека пострадали в ДТП на Дмитровском шоссе

Фото: скриншот Агентство "Москва"

На севере столицы произошло ДТП, в котором столкнулись каршеринговый автомобиль и рейсовый автобус. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб Москвы.

"Напротив дома номер 60 на Дмитровском шоссе произошло столкновение автобуса 36 маршрута и легковой машины", – рассказали в ведомстве.

По предварительным данным, из-за резкого торможения и столкновения в автобусе пострадали два пассажира. В автомобиле каршеринга обошлось без травм: удар пришелся в заднюю часть машины.

В столичной госавтоинспекции заявили, что сейчас выясняются иные обстоятельства ДТП. Причины столкновения пока неизвестны.

Согласно поступившей информации, все участники ДТП от госпитализации отказались.

Ранее в аварии на МКАД пострадали 4 человека. ДТП произошло в районе шоссе Энтузиастов. Один из участников столкновения был госпитализирован.