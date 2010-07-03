ДТП в районе шоссе Энтузиастов: пострадали 4 человека

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Четыре человека пострадали в аварии на МКАД. Об этом информирует Агентство "Москва" со ссылкой на источники в экстренных службах.

"В районе 107 километра МКАД, на внутренней стороне, произошло столкновение КамАЗ и Hyundai Sonata, в результате чего пострадали четыре человека", – рассказал источник.

В пресс-службе Главного управления МЧС по Москве отметили, что в районе аварии на МКАД перекрыли две полосы.

"Прибывшие пожарно-спасательные подразделения произвели деблокацию пострадавшего, который передан в карету скорой помощи", – рассказали в ведомстве.

Ранее ЦОДД предостерег автомобилистов от аварий из-за дождя. Водителей попросили быль внимательными и соблюдать ПДД.