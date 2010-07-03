Водителей попросили соблюдать осторожность на дорогах из-за дождя

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Роман Васильев
Центр организации дорожного движения (ЦОДД) попросил автомобилистов соблюдать осторожность на дорогах из-за дождя.
"Сегодня и завтра в столице дожди. На дорогах мокро, плохо видно и медленно. И всюду вот эти вот мелкие ДТП из-за несоблюдения дистанции и невнимательности. Давайте в этот раз без них? Будьте осторожны, соблюдайте ПДД. А если что – мы рядом", – пишет центр в Twitter.
В Москве 25 июля будет облачная с прояснениями погода, дождь и до +25 градусов. 26 и 27 июля будут самыми жаркими днями уходящего месяца в московском регионе.
Синоптики передавали, что последним дождливым днем на этой неделе станет четверг. Будут кратковременные дожди и грозы. В пятницу днем температура воздуха установится на уровне +26...+28 градусов в Москве и +23...+28 по области. В субботу, 27 июля, будет еще жарче – до +29 градусов в Москве и до +30 в Подмосковье.
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