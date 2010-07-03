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13:54

В подмосковном Минтрансе прокомментировали ДТП в Долгопрудном

происшествия ДТП

13:54

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Фото: vk.com/khimki_is

Водителю автобуса, наехавшего на пешеходов в городском округе Долгопрудный, стало плохо, сообщили Агентству "Москва" в пресс-службе министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Там уточнили, что автобус 2019 года выпуска был технически исправным. Водитель успешно прошел предрейсовый контроль.

"По информации перевозчика, накануне происшествия, 5 и 6 августа, водитель не работал. Сегодня был первый его рабочий день после выходных", – добавили в пресс-службе.

Два человека погибли в ДТП в Долгопрудном

Инцидент произошел в среду около 10:00. Автобус № 368, который обслуживает компания "Домтрансавто", следовал по маршруту станция Долгопрудная – Москва (станция метро "Речной вокзал").

У остановки общественного транспорта "Общежитие" на Лихачевском шоссе водитель автобуса совершил наезд на пешеходов.

От полученных травм скончались две женщины в возрасте 70 лет. 53-летний водитель и женщина 60 лет доставлены в Долгопрудненскую городскую больницу.

Следственный комитет организовал проведение доследственной проверки. На место происшествия выехали следователи и криминалисты. Им предстоит осмотреть автобус, запросить информацию о водителе и состоянии автобуса.

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