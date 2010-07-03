В ДТП на Сахалине пострадали 12 человек

На Сахалине произошла авария с участием автобуса. Травмы различной степени тяжести получили 12 человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на УГИБДД УМВД России по региону.
"Пострадали 12 человек, кого-то госпитализировали, кто-то добрался до больницы сам. Характер травм уточнить пока не можем", – сообщил сотрудник ведомства.
В ГУ МЧС России по области уточнили, что ДТП произошло на 134-м километре автомобильной дороги "Южно-Сахалинск – Оха". Рейсовый автобус, в салоне которого находился 21 пассажир, столкнулся с грузовым автомобилем.
В районной больнице рассказали, что 8 пострадавших нуждались в госпитализации.
"К нам обратились всего 12 человек, 8 человек решили госпитализировать. Состояние средней тяжести. Тяжелых нет", – подчеркнул сотрудник больницы.
Отмечается, что среди пострадавших детей нет.
Ранее стало известно о ДТП на Новорижском шоссе. В результате аварии пострадали 4 человека, в том числе двое детей.
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