Четыре человека пострадали в аварии на Новорижском шоссе

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В городском округе Истра произошло ДТП. Пострадали четыре человека, среди них двое – дети. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на источник в экстренных службах.

"На 19 километре Новорижского шоссе произошло ДТП с участием грузовика и двух легковых автомобилей, в результате которого пострадали четыре человека, из них двое детей", – сообщил источник.

Состояние пострадавших не уточняется. Сейчас на месте аварии работают сотрудники полиции. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Ранее в ДТП на Лермонтовском проспекте пострадали два человека. Оба пострадавших сейчас находятся в тяжелом состоянии.