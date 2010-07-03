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13:47

Движение на Тверской затруднено из-за ДТП

происшествия ДТП

13:47

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Фото: vk.com/msk_today

Два ряда в сторону области на улице Тверской в центре столицы перекрыты из-за ДТП.

Четыре автомобиля столкнулись в районе дома № 27, строения 1. Пострадали четыре человека.

"На месте работают экстренные службы. Перекрыты третий и четвертый ряды в сторону области. Движение в центр – по встречным полосам", – указывается в микроблоге Twitter Центра организации дорожного движения (ЦОДД).

В ведомстве отметили, что движение на участке затруднено в обе стороны. Автомобилистов просят объезжать Тверскую.

Минувшей ночью в столичном районе Перово произошла авария с участием двух автомобилей. В районе дома № 36 по шоссе Энтузиастов столкнулись Hyundai Porter и машина аварийной службы на базе КамАЗ. Пострадал один человек.

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