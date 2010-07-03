В ГИБДД опровергли гибель седьмого человека в ДТП под Рязанью

В ДТП с участием легковушки и микроавтобуса под Рязанью погибли шесть человек, сообщили в ГИБДД РФ. Таким образом, гибель седьмого человека опровергли, передает РИА Новости.

По последним данным, среди погибших 14-летняя девочка. Еще восемь человек пострадали, в том числе мальчик 12 лет. Несовершеннолетние находились в микроавтобусе.

На 404-м километре федеральной трассы М5 "Урал" в Сасовском районе столкнулись микроавтобус Mercedes-Benz Vito и автомобиль Toyota Land Cruiser. Инцидент произошел в 5:20 по московскому времени.

По данным ГИБДД, автобус следовал в Таджикистан. Предварительно установлено, что все пассажиры были гражданами этой страны. У микроавтобуса были российские номера, он зарегистрирован на частное лицо.

Также в полиции уточнили, что вероятным виновником аварии является водитель микроавтобуса, гражданин Таджикистана. Он погиб в ДТП. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Движение на трассе в районе аварии не перекрывалось, осуществлялось в реверсивном порядке.