СК возбудил уголовное дело по факту ДТП под Новороссийском

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Следователи возбудили уголовное дело после аварии с участием автобуса и легкового автомобиля, которая произошла под Новороссийском. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу краевого СК РФ.

"Следственным отделом по городу Новороссийску СКР по краю возбуждено уголовное дело по факту дорожно-транспортного происшествия с участием автомобиля Volkswagen Touareg и пассажирского автобуса Hyundai на автодороге Новороссийск – Керчь по признакам преступления, предусмотренного частью 5 статьи 264 УК РФ ("Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц")", – сообщили в пресс-службе ведомства.

В ГИБДД заявили, что причиной аварии стало столкновение с легковым автомобилем. Следственный комитет подтвердил данную информацию.

"По версии следствия, ДТП произошло вечером 7 августа на автодороге в районе поселка Верхнебаканского недалеко от Новороссийска", – уточнили в СК.

Ранее сообщалось, что под Новороссийском произошло крупное ДТП с участием рейсового автобуса и легкового автомобиля. После аварии оба транспортных средства упали в обрыв, высота которого составляла 30 метров.

Число погибших на данный момент составляет 3 человека. Двое из них – дети. Информация о четвертом погибшем не подтверждается. Личности жертв аварии уже установлены. Об этом сообщает "Интерфакс".

"Установлены личности троих погибших. Все они были жителями Челябинска", – сообщили в оперативном штабе на месте аварии.

Госпитализированными в местные больницы оказались 41 человек. Среди них 12 детей. Об этом сообщили в краевом Минздраве.

Сейчас сотрудники МЧС уже завершили спасательные работы. Всего в автобусе и автомобиле на момент аварии находились 45 человек.

Отмечается, что экскурсионный автобус принадлежит санаторию "Эллада". Он следовал из Пшады в Анапу. В учреждении уже подтвердили принадлежность автобуса лечебнице.