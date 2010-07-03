Три человека погибли в крупном ДТП с участием автобуса в Новороссийске

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Под Новороссийском произошло крупное ДТП с участием рейсового автобуса. По последней информации погибли трое, еще 30 человек пострадали. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в местном МЧС.

"В автобусе было 42 человека, была авария с джипом. Трое погибли – два ребенка и один взрослый", – сказал собеседник агентства.

Сообщается, что 30 человек доставлен в местную больницу с травмами различной степени тяжести. Двое детей находятся в тяжелом состоянии.

"Из 30 пострадавших пятеро – дети, двое из которых находятся в тяжелом состоянии", – сказал собеседник

Отмечается, что экскурсионный автобус принадлежит санаторию "Эллада". Он следовал из Пшады в Анапу.

Ранее ДТП произошло на Старосимферопольском шоссе в городском округе Чехов. Сообщалось о 5 пострадавших.