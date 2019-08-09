Опубликовано видео старшного ДТП под Новороссийском

Фото: ТАСС/Артем Виноградов

Появилось видео страшного ДТП с участием внедорожника и рейсового автобуса под Новороссийском. Материал опубликовал сайт РЕН ТВ.

На кадрах видно, как автомобиль Volkswagen Touareg ждет возможности повернуть налево, пропуская встречный поток. Внезапно сзади в него влетает автобус, после чего оба транспортных средства оказываются в обрыве.



Вчера под Новороссийском произошло крупное ДТП с участием рейсового автобуса и внедорожника. Число погибших в аварии составило 3 человека. Двое из них – дети. Все жертвы ДТП были пассажирами автомобиля Volkswagen Touareg.

44 человека были доставлены в местную больницу с травмами различной степени тяжести.

Согласно результатам предварительной экспертизы, водители автобуса и иномарки в момент аварии были трезвыми.

Отмечается, что экскурсионный автобус принадлежит санаторию "Эллада". Он следовал из Пшады в Анапу. В учреждении уже подтвердили принадлежность автобуса лечебнице.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статьям "Нарушение правил дорожного движения, повлекшее смерть двух и более лиц" и "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, предназначенных для детей в возрасте до шести лет". В приемной санатория также сообщили, что директора вызвали в Следственный комитет Новороссийска.