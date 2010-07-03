Водители автомобиля и автобуса, попавших в ДТП под Новороссийском, были трезвы – СК

07:20
07:20
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Фото: СУ СК РФ по Краснодарскому краю
Водители автобуса и легкового автомобиля, которые сорвались с обрыва под Новороссийском в Краснодарском крае, были трезвы.
"По предварительным данным, водители были трезвыми", –рассказала старший помощник руководителя СУ СК РФ по региону Элла Тюкова в эфире телеканала "Россия 24".
По ее словам, точная информация будет только после всех анализов врачей.
Авария случилась вечером 7 августа на 16-м километре трассы Новороссийск – Керченский пролив. Столкнулись автобус Hyundai, перевозивший более 40 человек, и кроссовер Volkswagen Touareg, в котором находились шесть человек. После столкновения машины упали с обрыва с высоты не менее пяти метров.
Женщина и двое детей, находившиеся в салоне легковушки, погибли, госпитализированы 44 человека. Водитель и пассажир автобуса получили амбулаторное лечение.
Ночью тринадцать пострадавших были экстренно прооперированы. Трое человек в скором времени будут переведены в НИИ – Краевую клиническую больницу N1 (НИИ-ККБ1) в Краснодаре, рассказали журналистам в пресс-службе минздрава региона. Запланирован перевод еще одного ребенка вертолетом санитарной авиации в Детскую краевую клиническую больницу.
Экскурсионный автобус принадлежит санаторию "Эллада". Он следовал из Пшады в Анапу. В учреждении подтвердили принадлежность автобуса лечебнице.
Сотрудники СК по факту происшествия завели уголовное дело. В настоящее время выясняются все обстоятельства произошедшего.
Администрация Новороссийска окажет родственникам погибших и пострадавших всестороннюю помощь и поддержку.
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