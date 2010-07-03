Водители автомобиля и автобуса, попавших в ДТП под Новороссийском, были трезвы – СК

Фото: СУ СК РФ по Краснодарскому краю

Водители автобуса и легкового автомобиля, которые сорвались с обрыва под Новороссийском в Краснодарском крае, были трезвы.

"По предварительным данным, водители были трезвыми", –рассказала старший помощник руководителя СУ СК РФ по региону Элла Тюкова в эфире телеканала "Россия 24".

По ее словам, точная информация будет только после всех анализов врачей.

Авария случилась вечером 7 августа на 16-м километре трассы Новороссийск – Керченский пролив. Столкнулись автобус Hyundai, перевозивший более 40 человек, и кроссовер Volkswagen Touareg, в котором находились шесть человек. После столкновения машины упали с обрыва с высоты не менее пяти метров.

Женщина и двое детей, находившиеся в салоне легковушки, погибли, госпитализированы 44 человека. Водитель и пассажир автобуса получили амбулаторное лечение.

Ночью тринадцать пострадавших были экстренно прооперированы. Трое человек в скором времени будут переведены в НИИ – Краевую клиническую больницу N1 (НИИ-ККБ1) в Краснодаре, рассказали журналистам в пресс-службе минздрава региона. Запланирован перевод еще одного ребенка вертолетом санитарной авиации в Детскую краевую клиническую больницу.

Экскурсионный автобус принадлежит санаторию "Эллада". Он следовал из Пшады в Анапу. В учреждении подтвердили принадлежность автобуса лечебнице.

Сотрудники СК по факту происшествия завели уголовное дело. В настоящее время выясняются все обстоятельства произошедшего.

Администрация Новороссийска окажет родственникам погибших и пострадавших всестороннюю помощь и поддержку.

