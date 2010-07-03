Пострадавшая в ДТП под Новороссийском рассказала о произошедшем

13:54
13:54
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Фото: vk.com/zhest_krd
Одна из пострадавших в ДТП с автобусом под Новороссийском рассказала, что водитель изначально должен был ехать по одному маршруту, но решил ехать по другому, чтобы миновать пробку.
"Водитель был вменяемым, но он изменил маршрут. Мы должны были поехать по одной трассе, но поехали по другой. Там была пробка, и он решил поехать в объезд", – цитирует Кристину телеканал Москва 24.
Девушка рассказала, что была в автобусе с молодым человеком. "Он меня прижал. Потом смотрю – мы куда-то летим. Я не помню, отключалась я или нет. Потом я крики слышала. Молодой человек кричал", – рассказала она.
Пострадавшая в ДТП под Новороссийском рассказала о случившемся
ДТП произошло накануне вечером на 16-м километре трассы Новороссийск – Керчь. Там столкнулись автобус Hyundai, перевозивший более 40 человек, и автомобиль Volkswagen Touareg, в котором находились шесть человек. После столкновения обе машины упали с обрыва.
Женщина и два ребенка, ехавшие в легковушке, скончались на месте. По предварительным данным, пострадали 44 человека. Их доставили в больницу Новороссийска.
Как сообщил РИА Новости представитель городской администрации, все погибшие опознаны, списки пострадавших составлены. Всего в автобусе ехали жители 12 регионов России, в том числе Москвы и Московской области.
Согласно результатам предварительной экспертизы, водители автобуса и иномарки в момент аварии были трезвыми.
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил, что автобус, упавший с обрыва, имел разрешение на экскурсионные перевозки.
По одной из версий, столкновение могло произойти из-за того, что водитель автобуса уснул за рулем. Это подтверждается тем, что транспорт не имел тормозного пути.
Сам водитель утверждает, что ехал со скоростью 60 километров в час и его никто не отвлекал, поскольку большинство пассажиров спали. Он рассказал, что помнит только удар, после чего очнулся уже находясь в кювете.
Водитель автобуса, рухнувшего в кювет под Новороссийском, мог уснуть за рулем
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