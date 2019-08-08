Второе уголовное дело возбуждено после ДТП под Новороссийском

Фото: СУ СК РФ по Краснодарскому краю

Следственный комитет возбудил второе уголовное дело после падения автобуса в обрыв под Новороссийском. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

Вечером 7 августа на 16-м километре трассы Новороссийск – Керченский пролив столкнулись автобус Hyundai, перевозивший более 40 человек, и кроссовер Volkswagen Touareg, в котором находились шесть человек. Обе машины упали с обрыва – с пятиметровой высоты.

Погибли женщина и двое детей, которые находились в салоне иномарки. 44 человека были госпитализированы. В ночь на 8 августа 13 пострадавших экстренно прооперировали. Как рассказали в пресс-службе регионального Минздрава, одного ребенка планируют перевезти в Детскую краевую клиническую больницу на вертолете санитарной авиации. Водитель и один пассажир автобуса получили медицинскую помощь амбулаторно.

По данным администрации Новороссийска, в автобусе находились жители 12 регионов России.

"По регионам буду называть: Курская область, Московская область, Владимирская область, Амурская, Республика Удмуртия, Челябинская область, Саратовская область, Республика Татарстан, Красноярский край, Нижний Новгород, Москва, Краснодарский край", - сообщила РИА Новости представитель администрации.

По факту ДТП под Новороссийском следователи возбудили уголовное дело. Обстоятельства аварии выясняются. По предварительным данным, водители автобуса и легковушки в момент аварии были трезвы.

Также известно, что сорвавшийся в обрыв экскурсионный автобус принадлежал санаторию "Эллада". Он направлялся из Пшады в Анапу.