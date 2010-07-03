Задержан водитель автобуса, попавшего в ДТП под Новороссийском

16:50
16:50
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Фото: соцсети
Водитель автобуса, попавшего в ДТП под Новороссийском, задержан. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на СК РФ по Краснодарскому краю.
"В Краснодарском крае по подозрению в совершении дорожно-транспортного происшествия, в результате которого погибли женщина и двое детей, а также оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, задержан водитель экскурсионного автобуса", – говорится в сообщении ведомства.
По данным Следственного комитета, водитель пассажирского автобуса во время движения превысил скорость по трассе и не пропустил автомобиль, с которым и произошло столкновение перед опрокидыванием в кювет.
ДТП произошло накануне вечером на 16-м километре трассы Новороссийск – Керчь. Там столкнулись автобус Hyundai, перевозивший более 40 человек, и автомобиль Volkswagen Touareg, в котором находились шесть человек. После столкновения обе машины упали с обрыва.
Женщина и два ребенка, ехавшие в легковушке, скончались на месте. По предварительным данным, пострадали 44 человека. Их доставили в больницу Новороссийска.
Как сообщил РИА Новости представитель городской администрации, все погибшие опознаны, списки пострадавших составлены. Всего в автобусе ехали жители 12 регионов России, в том числе Москвы и Московской области.
Согласно результатам предварительной экспертизы, водители автобуса и иномарки в момент аварии были трезвыми.
Следственный комитет возбудил уголовное дело по статьям "Нарушение правил дорожного движения, повлекшее смерть двух и более лиц" и "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, предназначенных для детей в возрасте до шести лет". В приемной санатория также сообщили, что директора вызвали в Следственный комитет Новороссийска.
Пострадавшая в ДТП под Новороссийском рассказала о произошедшем
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