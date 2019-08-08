В чем возможные причины ДТП под Новороссийском

Поздним вечером 7 августа в Краснодарском крае произошло ДТП: экскурсионный автобус и кроссовер столкнулись на трассе под Новороссийском, после чего сорвались в обрыв. В результате аварии погибли трое, включая двоих детей. 44 человека, среди которых есть несовершеннолетние, пострадали. Разбираемся в подробностях происшествия.



Смертельное ДТП

Фото: ТАСС/Артем Виноградов

Поздним вечером 7 августа на 16 километре автодороги Новороссийск – Керчь столкнулись экскурсионный автобус Hyundai, перевозивший более 40 человек, и кроссовер Volkswagen Touareg.

После аварии автомобиль вместе с автобусом упали в обрыв, высота которого – около 30 метров. В результате ДТП на месте погибли трое пассажиров автомобиля Volkswagen – 40-летняя женщина и двое детей. 44 человека были госпитализированы, среди них 12 несовершеннолетних. По данным краевого Минздрава, 13 пациентов экстренно прооперировали.

Экскурсионный автобус принадлежал санаторию "Эллада" и следовал из Пшады в Анапу. По данным представителя Управления госавтодорнадзора по Краснодарскому краю Леонида Бруяка, в июне он проходил технический осмотр, а у санатория имелась лицензия на перевозку пассажиров. В администрации Новороссийска рассказали, что в салоне автобуса находились жители 12 регионов России, включая Московскую, Курскую и Владимирскую области. По информации Следственного комитета, водители автобуса и легкового автомобиля были трезвыми.

СК уже возбудил уголовное дело по статьям "Нарушение правил дорожного движения, повлекшее смерть двух и более лиц" и "Оказание услуг, не отвечающим требованиям безопасности, предназначенных для детей в возрасте до шести лет". В приемной санатория также сообщили, что директора вызвали в Следственный комитет Новороссийска.

Фото: ТАСС/Артем Виноградов

"Люди были в шоке от произошедшего"

Очевидец аварии Игорь рассказал в социальных сетях, что автобус возвращался с экскурсии и двигался в Анапу со стороны Новороссийска, на полном ходу, не останавливаясь, протаранил белый Volkswagen и "вместе с ним ушел в обрыв".





Игорь очевидец ДТП Что было причиной, я не знаю, но автобус не тормозил: то ли тормоза отказали, то ли что другое. Кареты скорой приехали оперативно. Больше половины людей выходили сами, находясь в шоке от произошедшего, конечно, при помощи неравнодушных людей и спасателей. Сам помогал чем мог.

В свою очередь, одна из пострадавших в ДТП Кристина рассказала телеканалу Москва 24, что водитель автобуса решил поменять маршрут, чтобы объехать пробку.

"Водитель был вменяемым, но он изменил маршрут. Мы должны были поехать по одной трассе, но поехали по другой. Там была пробка, и он решил поехать в объезд", – рассказывает она.

Девушка добавила, что ехала в автобусе вместе со своим молодым человеком.





Кристина пострадавшая в ДТП Он меня прижал. Потом смотрю – мы куда-то летим. Я не помню, отключалась я или нет. Потом я крики слышала. Молодой человек кричал.

При этом источник в экстренных службах рассказал РИА Новости, что автобус не имел тормозного пути. Таким образом, можно предположить, что его водитель, вероятно, заснул рулем.

"Его повело влево, он врезался во внедорожник, сбавивший скорость на перекрестке перед поворотом, подхватил его, и вместе они улетели в обрыв", – говорит источник.

Сам водитель автобуса, 41-летний Роман Поляков, также рассказал свою версию о причинах ДТП. По его словам, он ехал со скоростью 60 километров в час и не засыпал за рулем в момент аварии, передает РЕН ТВ.





Роман Поляков водитель автобуса Там горка, быстро нельзя. Мне на повороте нужно было налево. В один момент передо мной мелькнул "Фольксваген" белый, был удар, и потом я очнулся в кювете уже, так и не понял, перестраивался он или просто медленно тащился.

Водитель добавил, что во время движения его никто не отвлекал разговорами, большинство пассажиров спали. Сам автобус, по его словам, был в хорошем состоянии, предыдущий рейс он выполнил за сутки до ДТП.

Возможные причины

Фото: ТАСС/Артем Виноградов

Председатель Общероссийского объединения пассажиров Илья Зотов рассказал Москве 24, что практически ежедневно случаются подобные аварии с участием автобусного транспорта, но только меньшего масштаба.

"В большинстве своем причиной ДТП становится усталость водителя, как следствие – выезд на встречную полосу и столкновение с транспортным средством. В том числе причиной становится техническая неисправность самого автобуса. Есть также случаи, когда ДТП происходит из-за иных транспортных средств, которые находятся на дороге", – пояснил эксперт.

По его мнению, решением проблемы большого количества аварий с пассажирскими автобусами может послужить онлайн-контроль за общественным транспортом.

"С помощью мониторинга можно будет отслеживать многие показатели движения транспортного средства, в том числе превышение разрешенной скорости автобуса", – подчеркнул он.





Председатель Союза пассажиров России Кирилл Янков отметил, что в любой аварии первым делом пассажиру нужно скорее покинуть место ДТП.





Кирилл Янков председатель Союза пассажиров России Также необходимо вызвать экстренные службы, полицию, скорую, оказать первую помощь пострадавшим, если есть умения. А во время движения даже в большом автобусе обязательно нужно пристегнуться.

При этом сам водитель автобуса должен иметь соответствующее водительское удостоверение и пройти предрейсовый медицинский осмотр. А у самого санатория должна быть в наличии лицензия на перевозку автобусами людей, плюс владельцы должны соблюдать требования по техническому состоянию транспорта, добавил собеседник Москвы 24.