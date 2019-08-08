В чем возможные причины ДТП под Новороссийском

Поздним вечером 7 августа в Краснодарском крае произошло ДТП: экскурсионный автобус и кроссовер столкнулись на трассе под Новороссийском, после чего сорвались в обрыв. В результате аварии погибли трое, включая двоих детей. 44 человека, среди которых есть несовершеннолетние, пострадали. Разбираемся в подробностях происшествия.
Смертельное ДТП
Поздним вечером 7 августа на 16 километре автодороги Новороссийск – Керчь столкнулись экскурсионный автобус Hyundai, перевозивший более 40 человек, и кроссовер Volkswagen Touareg.
После аварии автомобиль вместе с автобусом упали в обрыв, высота которого – около 30 метров. В результате ДТП на месте погибли трое пассажиров автомобиля Volkswagen – 40-летняя женщина и двое детей. 44 человека были госпитализированы, среди них 12 несовершеннолетних. По данным краевого Минздрава, 13 пациентов экстренно прооперировали.
Экскурсионный автобус принадлежал санаторию "Эллада" и следовал из Пшады в Анапу. По данным представителя Управления госавтодорнадзора по Краснодарскому краю Леонида Бруяка, в июне он проходил технический осмотр, а у санатория имелась лицензия на перевозку пассажиров. В администрации Новороссийска рассказали, что в салоне автобуса находились жители 12 регионов России, включая Московскую, Курскую и Владимирскую области. По информации Следственного комитета, водители автобуса и легкового автомобиля были трезвыми.
СК уже возбудил уголовное дело по статьям "Нарушение правил дорожного движения, повлекшее смерть двух и более лиц" и "Оказание услуг, не отвечающим требованиям безопасности, предназначенных для детей в возрасте до шести лет". В приемной санатория также сообщили, что директора вызвали в Следственный комитет Новороссийска.
"Люди были в шоке от произошедшего"
Очевидец аварии Игорь рассказал в социальных сетях, что автобус возвращался с экскурсии и двигался в Анапу со стороны Новороссийска, на полном ходу, не останавливаясь, протаранил белый Volkswagen и "вместе с ним ушел в обрыв".
В свою очередь, одна из пострадавших в ДТП Кристина рассказала телеканалу Москва 24, что водитель автобуса решил поменять маршрут, чтобы объехать пробку.
"Водитель был вменяемым, но он изменил маршрут. Мы должны были поехать по одной трассе, но поехали по другой. Там была пробка, и он решил поехать в объезд", – рассказывает она.
Девушка добавила, что ехала в автобусе вместе со своим молодым человеком.
При этом источник в экстренных службах рассказал РИА Новости, что автобус не имел тормозного пути. Таким образом, можно предположить, что его водитель, вероятно, заснул рулем.
"Его повело влево, он врезался во внедорожник, сбавивший скорость на перекрестке перед поворотом, подхватил его, и вместе они улетели в обрыв", – говорит источник.
Сам водитель автобуса, 41-летний Роман Поляков, также рассказал свою версию о причинах ДТП. По его словам, он ехал со скоростью 60 километров в час и не засыпал за рулем в момент аварии, передает РЕН ТВ.
Водитель добавил, что во время движения его никто не отвлекал разговорами, большинство пассажиров спали. Сам автобус, по его словам, был в хорошем состоянии, предыдущий рейс он выполнил за сутки до ДТП.
Возможные причины
Председатель Общероссийского объединения пассажиров Илья Зотов рассказал Москве 24, что практически ежедневно случаются подобные аварии с участием автобусного транспорта, но только меньшего масштаба.
"В большинстве своем причиной ДТП становится усталость водителя, как следствие – выезд на встречную полосу и столкновение с транспортным средством. В том числе причиной становится техническая неисправность самого автобуса. Есть также случаи, когда ДТП происходит из-за иных транспортных средств, которые находятся на дороге", – пояснил эксперт.
По его мнению, решением проблемы большого количества аварий с пассажирскими автобусами может послужить онлайн-контроль за общественным транспортом.
"С помощью мониторинга можно будет отслеживать многие показатели движения транспортного средства, в том числе превышение разрешенной скорости автобуса", – подчеркнул он.
Председатель Союза пассажиров России Кирилл Янков отметил, что в любой аварии первым делом пассажиру нужно скорее покинуть место ДТП.
При этом сам водитель автобуса должен иметь соответствующее водительское удостоверение и пройти предрейсовый медицинский осмотр. А у самого санатория должна быть в наличии лицензия на перевозку автобусами людей, плюс владельцы должны соблюдать требования по техническому состоянию транспорта, добавил собеседник Москвы 24.
Также крупная авария случилась в декабре 2016 года. Тогда детская команда по спортивной акробатике возвращалась на автобусе с соревнований из Ханты-Мансийска в Нефтеюганск. По пути автобус попал в серьезное ДТП с грузовиком и двумя легковыми автомобилями. В результате аварии погибли 12 человек, десять из них дети. По данным СК, причиной ДТП стало обоюдное нарушение правил дорожного движения водителем грузовика и водителем автобуса.