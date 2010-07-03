Обвиняемый в ДТП под Калугой водитель автобуса пойдет под суд

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Водитель автобуса, попавшего в ДТП под Калугой в феврале 2019 года, предстанет перед судом, сообщила РИА Новости официальный представитель МВД Ирина Волк. Тогда в результате аварии погибли семь человек, включая троих детей.

В отношении водителя автобуса возбудили дело о нарушении ПДД и эксплуатации транспортных средств, которое повлекло за собой смерть двух или более лиц по неосторожности. Обвиняемому грозит до семи лет лишения свободы.

По словам Ирины Волк, расследование уголовного дела завершено. Как выяснили следователи, водитель нарушил правила перевозки несовершеннолетних: дети не были пристегнуты ремнями безопасности. Помимо этого, по данным следствия, обвиняемый превысил допустимую скорость более чем на 30 километров в час и в результате не справился с управлением, съехав в кювет.

ДТП произошло утром 3 февраля на дороге в Калужской области. Автобус вез 45 пассажиров, включая 31 ребенка. Дети ехали из города Ярцево Смоленской области в калужскую филармонию для выступления на конкурсе. Чтобы достать пассажиров из опрокинувшегося автобуса, спасателям пришлось разрезать его корпус. Погибли женщины в возрасте 30, 31, 36 и 54 лет, а также две девочки восьми лет и одна семилетняя девочка. Водитель автобуса был арестован.