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15:48 (обновлено 05.02.2019 17:11)

Суд арестовал водителя автобуса после ДТП в Калужской области

суды

15:48

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Фото: РИА Новости/МЧС РФ

Водитель автобуса, опрокинувшегося в кювет под Калугой, арестован на два месяца, передает ТАСС. Арест продлится до 2 апреля, решили в Калужском районном суде.

3 февраля на дороге Калуга – Вязьма автобус с 45 людьми, в том числе 31 ребенком, опрокинулся в кювет. Дети ехали в Калугу на танцевальный конкурс. Погибли семь человек, среди которых трое детей. Все жертвы опознаны.

По предварительным данным, автобус занесло, и водитель не справился с управлением. Спасатели были вынуждены разрезать корпус автобуса, чтобы достать оттуда пассажиров.

47-летний мужчина, управлявший автобусом, в момент аварии был трезв. Согласно базе данных МВД России, он дважды привлекался к административной ответственности за нарушения ПДД.

Возбуждены два уголовных дела: по статье о нарушении ПДД и эксплуатации транспортных средств, а также об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшем по неосторожности смерть двух и более лиц.

ГИБДД сомневается в подлинности бумаг о техосмотре автобуса, попавшего в ДТП под Калугой

суды

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