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03 февраля, 20:51

Опознаны все погибшие в ДТП с автобусом в Калужской области

происшествия ДТП

03 февраля, 20:51

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Фото: ТАСС/Антон Забродский

В Калужской области опознали тела семи погибших в аварии с участием автобуса, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу управления МВД по региону.

В ведомстве уточнили, что в аварии погибли трое несовершеннолетних и четверо взрослых. Все они женского пола.

Утром 3 февраля на 128-м километре дороги Калуга – Вязьма перевернулся автобус MAN с детьми, которые ехали из города Ярцево Смоленской области в филармонию Калуги для выступления в конкурсе.

Всего в салоне находились 48 человек. Спасателям пришлось разрезать корпус автобуса, чтобы вызволить пассажиров. Сейчас в стационарах после ДТП остаются 33 человека, из них 27 детей.

По предварительным данным, автобус занесло, и водитель не справился с управлением. МВД Калужской области возбудило уголовное дело о нарушении ПДД и эксплуатации транспортных средств. Водитель задержан.

Также уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, возбуждено в отношении руководителя организации, которой принадлежал автобус.

ГИБДД сомневается в подлинности бумаг о техосмотре автобуса, попавшего в ДТП под Калугой

происшествия ДТП

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