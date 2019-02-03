Опознаны все погибшие в ДТП с автобусом в Калужской области

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В Калужской области опознали тела семи погибших в аварии с участием автобуса, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу управления МВД по региону.

В ведомстве уточнили, что в аварии погибли трое несовершеннолетних и четверо взрослых. Все они женского пола.

Утром 3 февраля на 128-м километре дороги Калуга – Вязьма перевернулся автобус MAN с детьми, которые ехали из города Ярцево Смоленской области в филармонию Калуги для выступления в конкурсе.

Всего в салоне находились 48 человек. Спасателям пришлось разрезать корпус автобуса, чтобы вызволить пассажиров. Сейчас в стационарах после ДТП остаются 33 человека, из них 27 детей.

По предварительным данным, автобус занесло, и водитель не справился с управлением. МВД Калужской области возбудило уголовное дело о нарушении ПДД и эксплуатации транспортных средств. Водитель задержан.

Также уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, возбуждено в отношении руководителя организации, которой принадлежал автобус.