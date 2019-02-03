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14:18

Задержан водитель перевернувшегося под Калугой автобуса

происшествия

14:18

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Фото: ТАСС/Пресс-служба МЧС РФ

Полиция задержала водителя автобуса, попавшего в ДТП в Калужской области. Об этом со ссылкой на местное УМВД сообщает ТАСС.

Утром 3 февраля на 128-м километре дороги Калуга – Вязьма перевернулся автобус MAN с детьми, ехавшими на музыкальный конкурс в Калугу. В результате ДТП погибли семь человек – четверо детей и трое взрослых. Всего в салоне находились 48 человек. Спасателям пришлось разрезать корпус автобуса, чтобы вызволить пассажиров.

По предварительным данным, автобус занесло, и водитель не справился с управлением. Водитель имел необходимый опыт и прошел медосмотр перед рейсом. МВД Калужской области возбудило уголовное дело о нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств.

В Калужской области опрокинулся автобус с детьми

происшествия

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