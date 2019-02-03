Число жертв ДТП под Калугой возросло до семи

Число погибших в аварии с автобусом в Калужской области возросло до семи человек, сообщает "Интерфакс". Погибли четверо детей и трое взрослых.
Ранее сообщалось о четырех погибших. Всего в автобусе находились 48 человек, в том числе 33 ребенка. Все они получили травмы различной степени тяжести. По данным МЧС, госпитализированы 22 человека.
Известно, что автобус вез детскую танцевальную группу из города Ярцево Смоленской области в Калугу.
Как сообщает РИА Новости, губернатор Смоленской области Алексей Островский обратился к прокурору и начальнику регионального УМВД с просьбой разобраться, почему автобус с детьми ехал без сопровождения сотрудников ГИБДД
МЧС открыла телефон "горячей линии" после аварии, позвонить можно по номеру 8 (4812) 62 44 44.
Авария произошла 3 февраля около 9:15 на 128-м километре дороги Калуга – Вязьма. Одной из причин ДТП стал занос автобуса на дороге, в результате чего водитель не справился с управлением и транспортное средство опрокинулось в кювет. Чтобы достать пассажиров, спасателям пришлось резать корпус автобуса.
В связи с аварией МВД возбудило уголовное дело по статье "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств". Автобус принадлежит индивидуальному предпринимателю.
Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин направил на место ДТП криминалистов и следователей центрального аппарата ведомства.
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