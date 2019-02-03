Уголовное дело завели на главу фирмы, которой принадлежал попавший в ДТП автобус с детьми

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Уголовное дело возбуждено в отношении руководителя организации, которой принадлежал попавший в ДТП под Калугой автобус, сообщает РИА Новости.

В Госавтоинспекции уточнили, что дело возбуждено по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц".

Утром 3 февраля на 128-м километре дороги Калуга – Вязьма перевернулся автобус MAN с детьми, которые ехали из города Ярцево Смоленской области в филармонию Калуги для выступления в конкурсе.

В результате ДТП погибли семь человек – четверо детей и трое взрослых. Всего в салоне находились 48 человек. Спасателям пришлось разрезать корпус автобуса, чтобы вызволить пассажиров.

По сведениям Минздрава РФ, в стационарах после ДТП остаются 33 человека, из них 27 детей.

По предварительным данным, автобус занесло, и водитель не справился с управлением. Водитель имел необходимый опыт и прошел медосмотр перед рейсом.

Ранее сообщалось, что МВД Калужской области возбудило уголовное дело о нарушении ПДД и эксплуатации транспортных средств. Водитель задержан.

Губернатор Смоленской области Алексей Островский заявил, что семьям погибших выплатят по 7 миллионов рублей из резервного фонда администрации.