Станут ли безопаснее грузовые и пассажирские перевозки с новой системой онлайн-контроля

Грузовики и пассажирские автобусы на дорогах планируют контролировать в режиме онлайн. Цифровые тахографы, которыми предлагают их оборудовать, в автоматическом режиме будут передавать надзорным органам данные о несоблюдении режима труда и отдыха водителей и превышении скорости. Разбираемся, снизят ли такие нововведения количество аварий с участием грузовиков, а также ДТП с пассажирскими автобусами.

Фото: Портал мэра и правительства Москвы

Онлайн-тахографы

Минтранс начал тестировать единую информационную систему, которая позволит в онлайн-режиме контролировать грузовой транспорт и пассажирские автобусы, оснащенные цифровыми тахографами. Предполагается, что последние в автоматическом режиме будут передавать информацию о несоблюдении режима труда и отдыха водителей, а также о превышениях скоростного режима. За нарушения водитель будет привлекаться к административной ответственности.

Несоблюдение режимов труда и отдыха будет "стоить" водителю до трех тысяч рублей. А штрафы за превышение скорости на сегодняшний день варьируются от 500 до пяти тысяч рублей.

Сейчас данные с тахографов контролирующим органам нужно скачивать, распечатывать или запрашивать у транспортных компаний, что является малоэффективным способом контроля. Для собственников тех транспортных средств, в которых уже установлены старые аналоговые тахографы, будет предусмотрен переходный период. На данный момент, если тахограф не установлен, шоферу выписывают штраф на сумму от одной до трех тысяч рублей, а должностному лицу – от пяти до десяти тысяч рублей.

На данный момент в России зарегистрировано два миллиона грузовиков (массой более 3,5 тонны) и автобусов. Из них более 760 тысяч оснащены тахографами, более 134 тысяч – контрольными устройствами, которые применяются при международных перевозках. На данный момент в России зарегистрировано два миллиона грузовиков (массой более 3,5 тонны) и автобусов. Из них более 760 тысяч оснащены тахографами, более 134 тысяч – контрольными устройствами, которые применяются при международных перевозках. Тахограф записывает маршрут и скорость движения транспортного средства, позволяя регистрировать время труда и отдыха водителей. Сейчас их обязаны ставить только на грузовые машины массой более 3,5 тонны. Оснащать тахографами нужно также пассажирские автобусы с количеством мест более восьми, но это касается только междугородных и пригородных автобусов.



Информационную систему стоимостью 1,4 миллиарда рублей планируют запустить уже в этом году. В Минтрансе считают, что новые технологии снизят количество аварий с участием грузовиков и автобусов.

Фото: Портал мэра и правительства Москвы

Безопасность или деньги?

Президент Московского транспортного союза Юрий Свешников рассказал порталу Москва 24, что пока непонятно, как будет действовать новый тип тахографов в реальных ситуациях.

"Возникает вопрос, будут ли дублироваться в случае нарушения скоростного режима штрафы по камерам фотовидеофиксации на дорогах и по тахографу? Автоматический контроль скорости будет возможен только тогда, когда в систему заложат все трассы и дороги России, и там будут зафиксированы все дорожные знаки с точностью до метра и даже временные знаки. Но это будет не в этом десятилетии. Кроме того, если в камерах есть дельта в 20 километров в час из-за суммарной погрешности камеры и спидометра, то как будет определять нарушение тахограф?" – отметил он.



Юрий Свешников президент Московского транспортного союза Существует также пятнадцатый приказ Минтранса, в котором есть много особенностей применений режима труда и отдыха. Например, каждые два часа нужно делать десятиминутный перерыв, каждые четыре часа – получасовой. Как это будут соблюдать международные автобусные перевозчики или водители грузовиков посреди тайги, например?

По его словам, на данный момент на транспортном средстве перевозчика установлено и так много оборудования, которое часто выполняет одни и те же задачи.

"Во-первых, оборудование спутниковой навигации, также должна быть "ЭРА-ГЛОНАСС", которая срабатывает в случае ДТП. Тахографы, которые собирают информацию о времени работы и отдыха водителя. На 12-тонниках должны быть еще трекеры системы "ПЛАТОН". Кроме этого, страховщики предлагают поставить свое оборудование, чтобы отслеживать агрессивный стиль вождения. Получается, что на одно транспортное средство нужно поставить до пяти "коробочек", которые выполняют по сути одни и те же функции", – пояснил он.

По мнению Свешникова, лучше поставить одно устройство, которое будет выполнять все функции и передавать всю необходимую информацию в госорганы. При этом, по его словам, никакой тахограф не застрахует от возможных аварий.

"Все те перевернутые автобусы, которые попадали в аварии в прошлом году, были на междугородних рейсах. Все они были оборудованы тахографами. По статистике, на всей территории России в год по вине перевозчика погибает около 200 человек, при том что в остальных погибают более 20 тысяч человек. А перевозится ежегодно на автобусах от 11 до 17 миллиардов пассажиров", – добавил собеседник портала Москва 24.

Согласно статистике ГИБДД, количество аварий по вине водителей автобусов в 2018 году выросло на 3,7 процента – до 5 815. В них погибли 269 человек, пострадали 8 854. Количество ДТП из-за водителей грузовиков осталось примерно на уровне 2017 года – 10 997 случаев. В них погибли 1 759 и пострадали 13 753 человека.

Согласно статистике ГИБДД, количество аварий по вине водителей автобусов в 2018 году выросло на 3,7 процента – до 5 815. В них погибли 269 человек, пострадали 8 854. Количество ДТП из-за водителей грузовиков осталось примерно на уровне 2017 года – 10 997 случаев. В них погибли 1 759 и пострадали 13 753 человека.

Председатель объединения перевозчиков России Сергей Владимиров рассказал, что многие перевозчики не смогут поменять действующие тахографы.

Фото: Портал мэра и правительства Москвы

"У нас выпущено огромное количество автомобилей российского производства, которые не оснащены тахографами. Также есть большая база американских автомобилей, которые не подлежат тахографии, так как это не предусмотрено заводом-производителем. Их нельзя менять, так как они завязаны на "мозгах" автомобиля", – подчеркнул эксперт.



Сергей Владимиров председатель объединения перевозчиков России Если тахографы поменять, то автомобиль просто станет неадекватно работать или просто не заведется.

Председатель Союза пассажиров России Кирилл Янков, в свою очередь, добавил, что безопасность пассажиров во многом будет зависеть от надежности новых тахографов.

"Существующее оборудование легко обмануть, поставив карточку другого водителя. Если новая система не будет включать однозначную верификацию водителя за рулем, то она будет бесполезна", – пояснил он.

Кроме того, по словам Янкова, передача данных в режиме онлайн будет действовать, скорее всего, не на всей территории страны. "Если информация будет передаваться по сотовой сети, то у нас не вся страна покрыта стабильной мобильной связью, водитель всегда сможет сказать, что был вне покрытия сети, поэтому данные не передавались", – отметил эксперт.