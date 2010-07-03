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04:44

О нарушениях водителей тахографы будут сообщать онлайн

транспорт

04:44

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Фото: портал Москва 24/Михаил Сипко

Минтранс тестирует единую информационную систему, которая позволит в онлайн-режиме контролировать грузовой транспорт и пассажирские автобусы.

Речь идет о тахографах, которые будут автоматически передавать надзорным органам данные о несоблюдении режима труда и отдыха водителей, а также о превышении скорости, пишет газета "Известия".

Ранее министерство внесло в правительство законопроект, согласно которому владельцы грузовиков и автобусов обязаны использовать тахографы с функцией автоматической передачи информации.

Ожидается, что технология позволит штрафовать водителей без ГИБДД и камер. Сейчас данные с устройств нужно скачивать или запрашивать у транспортных компаний. Такой порядок действий делает контроль малоэффективным.

Систему стоимостью 1,4 миллиарда рублей планируют запустить уже в этом году. В Минтрансе считают, что новые технологии снизят количество аварий с участием грузовиков и автобусов.

Эксперты настроены более скептически. По их словам, на оснащение всего габаритного транспорта цифровыми тахографами уйдут десятки миллиардов рублей.

Ранее сообщалось, что водителям грузовиков и автобусов запретят находиться за рулем более 9 часов. Для нарушителей уже предусмотрены штрафы. Однако водителей это не остановило. Они все равно идут на риск и проводят за рулем больше, чем положено. Часто переработки связаны с желанием работодателя быстрее доставить груз или пассажиров.

транспорт

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