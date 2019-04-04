Форма поиска по сайту

Москва 24

Форма поиска по сайту

Происшествия

4 апреля, 21:24

Главная / Истории /

Почему в России остается проблема нелегальных перевозок

Смертельный рейс. Почему в России остается проблема нелегальных перевозок
происшествия

Рано утром 4 апреля в подмосковном Домодедове произошло ДТП, унесшее жизни шести человек. Микроавтобус Mercedes-Benz Vito, перевозивший пассажиров, столкнулся с грузовым автомобилем Scania. В Ространснадзоре установили, что водитель автобуса без документов незаконно дублировал маршрут Тула – Москва. Разбираемся, почему в России остается проблема нелегальных перевозок.

Смертельное ДТП

Фото: Пресс-служба ГСУ Следственного комитета России по Московской области

Около пяти утра в Домодедовском районе Подмосковья водитель микроавтобуса перевозил семерых пассажиров из Тулы в Москву. Предположительно, мужчина уснул за рулем и въехал в фуру. Шестеро человек, включая водителя Mercedes-Benz Vito, погибли. Еще один пассажир и ребенок госпитализированы. Состояние восьмилетней девочки оценивается как тяжелое.

В Ространснадзоре заявили, что водитель микроавтобуса "осуществлял нелегальную перевозку, дублируя маршрут легального перевозчика Тула – Москва". При мужчине не было документов, разрешающих трансфер пассажиров. Теперь сотрудники ведомства проверят маршрут Тула – Москва, чтобы выявить нелегальные рейсы.

В пресс-службе МВД РФ, в свою очередь, сообщили о возбуждении уголовного дела по статье "Нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц". К расследованию произошедшего подключились сотрудники Следственного комитета и прокуратура Московской области. Позднее СК возбудил еще одно уголовное дело по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших смерть двух или более лиц".

Почему на нелегальных перевозчиков есть спрос?

Фото: vk.com/chpnmsk


Председатель Союза пассажиров России Кирилл Янков, комментируя ДТП, пояснил, по какой причине люди продолжают прибегать к услугам нелегальных перевозчиков. По его словам, микроавтобус часто отправляется с более удобного для пассажира места.

Не с автовокзала, который может где-то на окраине города находиться: в Туле он не в центре. А, скажем, из центра или от ж/д вокзала. И в Москве высаживает пассажиров у ближайшего метро, а не везет их куда-то, куда им не нужно.
Кирилл Янков
председатель Союза пассажиров

Кроме того, добавляет Янков, поскольку в автобусах малой вместимости мест мало, то они отправляются чаще.

Для пассажира лучше микроавтобус раз в час, чем автобус большой вместимости, который едет раз в три часа.
Кирилл Янков
председатель Союза пассажиров

Эксперт поясняет, что нелегальный перевозчик, находясь в тени, прячет свою настоящую выручку, поэтому почти не платит налоги. Соответственно, и проезд для пассажиров стоит дешевле. "Нет таких расходов. Не нужно, например, заключать договор с автовокзалом, который тоже стоит денег. Получается и пассажир платит меньше", – подчеркивает Янков.

При этом эксперт полагает, что с легальными перевозчиками шанс попасть в аварию ниже. "Но когда речь идет об удобстве и цене, когда на легальный автобус надо ехать на другой конец города на автовокзал, а нелегальный прямо отсюда отправляется, что человек выберет? Понятно, что выберет то, что ему удобнее. И мало будет думать о том, где выше и ниже вероятность каких-то печальных последствий", – заключил Янков.

Возбуждено второе дело по факту аварии в Домодедове

Решение проблемы

Вице-президент "Союза транспортников России" Евгений Казанцев в беседе с Москвой 24 рассказал, что пассажир, садясь в общественный транспорт, как правило, не проверяет, есть ли у водителя соответствующие документы или нет. По его словам, "это ошибка". Потому что на линии может быть водитель, который "неизвестно каким образом попал туда или купил эту машину".

Люди не думают о том, что сели к смертнику, который не отдает себе отчета в том, что везет пассажиров неотдохнувший, с похмелья или, может, медицинский осмотр не прошел.
Евгений Казанцев
вице-президент "Союза транспортников России"

А ведь водитель, подчеркивает Казанцев, безусловно, должен пройти соответствующие проверки, получить лицензию, разрешение на перевозку пассажиров.

И тогда гарантий будет больше.
Евгений Казанцев
вице-президент "Союза транспортников России"

Эксперт добавил, что в России с 1 марта вступил в силу новый закон, который может помочь решить эту проблему. Раньше в стране не было лицензирования заказных перевозок, теперь же для всех автобусных перевозок оно вводится. При этом власти дали перевозчикам 120 суток переходного периода. За этот срок все перевозчики должны получить лицензию.

Не первый случай

Фото: vk.com/chpnmsk

Следует отметить, что случай в Домодедове далеко не первый. Так, в декабре 2018 года в Чувашии водитель микроавтобуса не справился с управлением и столкнулся со стоявшим на обочине полуприцепом. Один человек погиб, пятеро пострадали. Позже было установлено, что водитель микроавтобуса Нyundai выполнял перевозку пассажиров нелегально.

А в марте того же года в моторном отсеке автобуса, который перевозил детскую волейбольную команду из ЕАО, произошел пожар. Водителю автобуса и сопровождающему удалось потушить огонь до прибытия пожарных. К счастью, тогда обошлось без пострадавших. Позже полиция установила, что автобус был неисправен, а водитель осуществлял перевозку нелегально.

"Вечер": смертельная авария в Подмосковье

Читайте также

Шустрова Мария

© 2012 – 2022

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций   

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать