Рано утром 4 апреля в подмосковном Домодедове произошло ДТП, унесшее жизни шести человек. Микроавтобус Mercedes-Benz Vito, перевозивший пассажиров, столкнулся с грузовым автомобилем Scania. В Ространснадзоре установили, что водитель автобуса без документов незаконно дублировал маршрут Тула – Москва. Разбираемся, почему в России остается проблема нелегальных перевозок.

Смертельное ДТП

Фото: Пресс-служба ГСУ Следственного комитета России по Московской области

Около пяти утра в Домодедовском районе Подмосковья водитель микроавтобуса перевозил семерых пассажиров из Тулы в Москву. Предположительно, мужчина уснул за рулем и въехал в фуру. Шестеро человек, включая водителя Mercedes-Benz Vito, погибли. Еще один пассажир и ребенок госпитализированы. Состояние восьмилетней девочки оценивается как тяжелое.

В Ространснадзоре заявили, что водитель микроавтобуса "осуществлял нелегальную перевозку, дублируя маршрут легального перевозчика Тула – Москва". При мужчине не было документов, разрешающих трансфер пассажиров. Теперь сотрудники ведомства проверят маршрут Тула – Москва, чтобы выявить нелегальные рейсы.

В пресс-службе МВД РФ, в свою очередь, сообщили о возбуждении уголовного дела по статье "Нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц". К расследованию произошедшего подключились сотрудники Следственного комитета и прокуратура Московской области. Позднее СК возбудил еще одно уголовное дело по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших смерть двух или более лиц".

Почему на нелегальных перевозчиков есть спрос?



Председатель Союза пассажиров России Кирилл Янков, комментируя ДТП, пояснил, по какой причине люди продолжают прибегать к услугам нелегальных перевозчиков. По его словам, микроавтобус часто отправляется с более удобного для пассажира места.





Кирилл Янков председатель Союза пассажиров Не с автовокзала, который может где-то на окраине города находиться: в Туле он не в центре. А, скажем, из центра или от ж/д вокзала. И в Москве высаживает пассажиров у ближайшего метро, а не везет их куда-то, куда им не нужно.

Кроме того, добавляет Янков, поскольку в автобусах малой вместимости мест мало, то они отправляются чаще.



Кирилл Янков председатель Союза пассажиров Для пассажира лучше микроавтобус раз в час, чем автобус большой вместимости, который едет раз в три часа.

Эксперт поясняет, что нелегальный перевозчик, находясь в тени, прячет свою настоящую выручку, поэтому почти не платит налоги. Соответственно, и проезд для пассажиров стоит дешевле. "Нет таких расходов. Не нужно, например, заключать договор с автовокзалом, который тоже стоит денег. Получается и пассажир платит меньше", – подчеркивает Янков.

При этом эксперт полагает, что с легальными перевозчиками шанс попасть в аварию ниже. "Но когда речь идет об удобстве и цене, когда на легальный автобус надо ехать на другой конец города на автовокзал, а нелегальный прямо отсюда отправляется, что человек выберет? Понятно, что выберет то, что ему удобнее. И мало будет думать о том, где выше и ниже вероятность каких-то печальных последствий", – заключил Янков.

Возбуждено второе дело по факту аварии в Домодедове

Решение проблемы

Вице-президент "Союза транспортников России" Евгений Казанцев в беседе с Москвой 24 рассказал, что пассажир, садясь в общественный транспорт, как правило, не проверяет, есть ли у водителя соответствующие документы или нет. По его словам, "это ошибка". Потому что на линии может быть водитель, который "неизвестно каким образом попал туда или купил эту машину".



Евгений Казанцев вице-президент "Союза транспортников России" Люди не думают о том, что сели к смертнику, который не отдает себе отчета в том, что везет пассажиров неотдохнувший, с похмелья или, может, медицинский осмотр не прошел.

А ведь водитель, подчеркивает Казанцев, безусловно, должен пройти соответствующие проверки, получить лицензию, разрешение на перевозку пассажиров.



Евгений Казанцев вице-президент "Союза транспортников России" И тогда гарантий будет больше.

Эксперт добавил, что в России с 1 марта вступил в силу новый закон, который может помочь решить эту проблему. Раньше в стране не было лицензирования заказных перевозок, теперь же для всех автобусных перевозок оно вводится. При этом власти дали перевозчикам 120 суток переходного периода. За этот срок все перевозчики должны получить лицензию.

Не первый случай

Следует отметить, что случай в Домодедове далеко не первый. Так, в декабре 2018 года в Чувашии водитель микроавтобуса не справился с управлением и столкнулся со стоявшим на обочине полуприцепом. Один человек погиб, пятеро пострадали. Позже было установлено, что водитель микроавтобуса Нyundai выполнял перевозку пассажиров нелегально.

А в марте того же года в моторном отсеке автобуса, который перевозил детскую волейбольную команду из ЕАО, произошел пожар. Водителю автобуса и сопровождающему удалось потушить огонь до прибытия пожарных. К счастью, тогда обошлось без пострадавших. Позже полиция установила, что автобус был неисправен, а водитель осуществлял перевозку нелегально.