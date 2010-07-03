Возбуждено второе дело по факту аварии в Домодедове

Следственный комитет возбудил еще одно уголовное дело по факту аварии с микроавтобусом и фурой в Подмосковье, сообщает ТАСС.
По результатам доследственной проверки дело возбуждено по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших смерть двух или более лиц".
В государственную инспекцию труда направили запрос о предоставлении сведений, касающихся правомерности и легальности перевозок, осуществляемых водителем минивэна. По данным СК, микроавтобус принадлежит жителю Тульской области, водитель и его пассажиры были также из области.
Ранее было возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц". Ход расследования на контроль взяла прокуратура Московской области.
Авария произошла в 5:15 на 65-м километре трассы М-4 "Дон" в Домодедове. Микроавтобус Mercedes-Benz Vito столкнулся с грузовым автомобилем Scania.
Жертвами ДТП стали шесть человек – четверо мужчин и две женщины. Все они – пассажиры микроавтобуса, среди них и водитель, он погиб на месте. Еще двое человек пострадали, в том числе 8-летняя девочка. В тяжелом состоянии мужчина и ребенок доставлены в центральную районную больницу Домодедова.
По предварительным данным, виновником ДТП стал водитель Mercedes. Он нарушил правила дорожного движения и въехал в стоящую в этой же полосе из-за затруднения в движении фуру. По одной из версий, водитель микроавтобуса мог заснуть за рулем.
Двое пострадавших в ДТП на трассе М-4 остаются в тяжелом состоянии в больнице Домодедова
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.