Возбуждено второе дело по факту аварии в Домодедове

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Следственный комитет возбудил еще одно уголовное дело по факту аварии с микроавтобусом и фурой в Подмосковье, сообщает ТАСС.

По результатам доследственной проверки дело возбуждено по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших смерть двух или более лиц".

В государственную инспекцию труда направили запрос о предоставлении сведений, касающихся правомерности и легальности перевозок, осуществляемых водителем минивэна. По данным СК, микроавтобус принадлежит жителю Тульской области, водитель и его пассажиры были также из области.

Ранее было возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц". Ход расследования на контроль взяла прокуратура Московской области.

Авария произошла в 5:15 на 65-м километре трассы М-4 "Дон" в Домодедове. Микроавтобус Mercedes-Benz Vito столкнулся с грузовым автомобилем Scania.

Жертвами ДТП стали шесть человек – четверо мужчин и две женщины. Все они – пассажиры микроавтобуса, среди них и водитель, он погиб на месте. Еще двое человек пострадали, в том числе 8-летняя девочка. В тяжелом состоянии мужчина и ребенок доставлены в центральную районную больницу Домодедова.

По предварительным данным, виновником ДТП стал водитель Mercedes. Он нарушил правила дорожного движения и въехал в стоящую в этой же полосе из-за затруднения в движении фуру. По одной из версий, водитель микроавтобуса мог заснуть за рулем.