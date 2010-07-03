Дело завели после ДТП с шестью погибшими в Подмосковье

Подмосковная полиция завела уголовное дело после аварии с шестью жертвами на трассе "Дон" в Домодедове, передает ТАСС со ссылкой на начальника пресс-службы регионального главка МВД Татьяну Петрову.
Расследование ведется по статье "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц".
Рано утром 4 апреля на 65-м километре автодороги водитель микроавтобуса Mercedes-Benz Vito, который ехал из Тулы в Москву, столкнулся со стоящей грузовой машиной. От удара микроавтобус вспыхнул. Пламя потушили проезжавшие мимо водители и сотрудники ДПС.
Погибли четверо мужчин и две женщины. Еще два человека, включая восьмилетнюю девочку, получили травмы. Пострадавших отвезли в центральную районную больницу Домодедова. Сейчас врачи оказывают им необходимую помощь.
Есть версия, что водитель микроавтобуса уснул за рулем. Сам он тоже стал жертвой ДТП.
Как выяснилось позже, перевозка была нелегальной и осуществлялась частным лицом. Водитель просто дублировал маршрут легального перевозчика. При этом документов на перевозку у него не было.
После аварии Ространснадзор заявил, что проведет проверку маршрута Тула – Москва. Не исключено, что это позволит выявить других нелегальных перевозчиков.
Водитель разбившейся в Подмосковье маршрутки работал нелегально
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