Шесть человек погибли в ДТП с микроавтобусом и фурой в Домодедове

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Шесть человек погибли в результате ДТП с микроавтобусом в Подмосковье, сообщает ТАСС. Еще два человека пострадали, в том числе ребенок.

Микроавтобус столкнулся с фурой на 65-м километре трассы М-4 "Дон" в Домодедове. По предварительным данным, виновником ДТП стал водитель микроавтобуса Mercedes – он нарушил правила дорожного движения и въехал в стоящий в этой же полосе из-за затруднения в движении

грузовик Scania. Mercedes загорелся и был потушен проезжавшими мимо водителями и прибывшими сотрудниками ДПС.

На месте аварии работают сотрудники оперативных служб. Пострадавших доставили в Домодедовскую центральную районную больницу. Уточняется, что девочка восьми лет госпитализирована с тяжелыми травмами.