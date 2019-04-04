Нелегальный маршрут: что известно о смертельном ДТП в Домодедове

Следователи выясняют обстоятельства аварии в подмосковном Домодедове. ДТП на трассе М4 "Дон" унесло жизни шести человек. Еще двое находятся в тяжелом состоянии в больнице. Известно, что перевозка была нелегальной. Полиция возбудила уголовное дело. Что стало причиной страшной аварии и другие подробности трагедии – в материале Москвы 24.



Фото: СК РФ

Что произошло

Авария произошла в 5:15 на 65-м километре трассы М-4 "Дон" в Домодедове. Микроавтобус Mercedes-Benz Vito столкнулся с грузовым автомобилем Scania. В результате микроавтобус загорелся. Проезжающие мимо автомобилисты и прибывшие сотрудники ДПС тут же его потушили, однако жертв избежать не удалось.

По предварительным данным, виновником ДТП стал водитель Mercedes. Он нарушил правила дорожного движения и въехал в стоящую в этой же полосе из-за затруднения в движении фуру. По одной из версий, водитель микроавтобуса мог заснуть за рулем.

Известно, что водитель микроавтобуса – частное лицо, а перевозка была нелегальной. Водитель дублировал маршрут легального перевозчика из Тулы в Москву. Какие-либо документы на перевозку пассажиров отсутствуют. В связи с этим Ространснадзор проведет проверку маршрута Тула – Москва с целью выявления нелегальных перевозчиков.

Пострадавшие

Жертвами аварии стали шесть человек – четверо мужчин и две женщины. Все они – пассажиры микроавтобуса, среди них и водитель, он погиб на месте. Еще двое человек пострадали, в том числе 8-летняя девочка. В тяжелом состоянии мужчина и ребенок доставлены в центральную районную больницу Домодедова. Врачи оказывают им всю необходимую помощь.

Реакция властей

На месте происшествия работают следователи и криминалисты подмосковного главка СК, выясняются обстоятельства аварии. Следствию предстоит установить, имел ли водитель микроавтобуса право на перевозку пассажиров. Полиция возбудила уголовное дело после людей в аварии.

Фото: телеканал Москва 24

В "Автодоре" сообщили, что участок трассы М4 "Дон" в районе аварии освещен и не имеет дефектов. Дорога на этом участке шестиполосная – по три в каждом направлении. На момент ДТП дорожное покрытие находилось в нормативном состоянии и было сухим.