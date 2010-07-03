Прокуратура взяла на контроль дело о ДТП с шестью жертвами в Подмосковье

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Подмосковная прокуратура проконтролирует расследование дела о ДТП с микроавтобусом и фурой на трассе "Дон" в Домодедове. Об этом сообщает сайт ведомства.

Жертвами аварии стали четверо мужчин и две женщины. Еще двое пострадавших, включая восьмилетнюю девочку, попали в больницу.

После трагедии полиция завела уголовное дело по статье "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц".

ДТП произошло утром 4 апреля. Ехавший из Тулы в Москву микроавтобус Mercedes-Benz Vito столкнулся с грузовым автомобилем Scania. Есть версия, что водитель уснул за рулем.

Со слов представителей Ространснадзора, водитель маршрутки работал нелегально. В связи с этим ведомство проверит, кто еще возит людей без необходимых документов.

