В Испании 19-летняя футболистка погибла в результате ДТП

Фото: ТАСС/AP/Emilio Morenatti

В Испании 19-летняя футболистка Альба Эстебан Фрау скончалась в результате полученных травм в ДТП. Об этом сообщается на странице Королевской испанской футбольной федерации (RFEF) в Twitter.

"RFEF скорбит о смерти молодой футболистки Альбы Эстебан Фрау, которая покинула нас в столь раннем возрасте после несчастного случая на дороге на Мальорке. Мы выражаем соболезнования семье и друзьям", – говорится в сообщении.

Уточняется, что авария произошла во вторник, 6 августа. Эстебан ехала на мопеде, который задел другое транспортное средство. Девушка упала и получила несовместимые с жизнью травмы.

В июне в результате ДТП погиб бывший полузащитник мадридского "Реала" и сборной Испании по футболу Хосе Антонио Рейес.

