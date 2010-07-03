Пожар на складе в Красноярске локализован

Фото: Telegram-канал Красноярск №1

Пожар в торговом складе на Енисейском рынке в Красноярске локализовали на площади 2,5 тысячи квадратных метров, передает ТАСС со ссылкой на слова начальника первой пожарно-спасательной части города Романа Либерта.

Данных о погибших или пострадавших нет.

Ранее сообщалось, что возгорание произошло по адресу: улица Шахтеров, дом 49Ж.

5 августа в Красноярском крае загорелось хранилище пороховых зарядов к артиллерийским боеприпасам, затем последовали взрывы. На ликвидацию возгорания ушло около суток. В населенных пунктах в радиусе 20 километров от места ЧП объявили эвакуацию. В районе вводили режим ЧС.

В пятницу, 9 августа, стало известно, что под Ачинском произошел новый взрыв после попадания молнии в стеллаж с боеприпасами. В результате двух инцидентов один человек погиб, еще 33 пострадали.