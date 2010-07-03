Склад загорелся в Красноярске

Фото: телеграм канал "Красноярск №1"

В Красноярске загорелся склад, пожарные выехали на место происшествия, передает РИА Новости.

Возгорание произошло по адресу: улица Шахтеров, дом 49Ж. Его площадь составляет тысячу квадратных метров.

5 августа в Красноярском крае загорелось хранилище пороховых зарядов к артиллерийским боеприпасам, а затем последовали взрывы. В населенных пунктах, расположенных в радиусе 20 километров от места ЧП, объявили эвакуацию. В районе вводили режим ЧС.

На ликвидацию возгорания ушло около суток, один человек погиб, пострадали 33. 9 августа произошел новый взрыв после попадания молнии в стеллаж с боеприпасами.