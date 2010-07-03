Пятеро детей погибли при пожаре в США

Пятеро детей погибли при пожаре в городе Эри в американском штате Пенсильвания. Об инциденте сообщает городской портал GoErie.com со ссылкой на местную полицию.

Уточняется, что пожар произошел в частном центре Harris Family Day Care в ночь на 11 августа. Хотя пожарные прибыли на место ЧП спустя всего четыре минуты после сигнала, здание уже было охвачено пламенем.

При тушении огня удалось спасти хозяйку центра Элейн Хэррис. Ее госпитализировали. Кроме того, двое детей 12 и 17 лет спаслись, выбравшись из горящего здания на крышу, а затем спрыгнув на землю. Также известно, что при пожаре пострадал сосед.

По информации газеты Washington Post, погибшим детям было от восьми месяцев до семи лет.

Причина и обстоятельства ЧП выясняется. Согласно данным полиции, у центра имелись все необходимые разрешения на работу.