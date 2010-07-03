Шесть человек пострадали при взрыве на газовой заправке в Ингушетии

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Число пострадавших в результате взрыва на газовой заправке в городе Сунжа на севере Ингушетии выросло до 6 человек. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на региональное управление МВД.

"В результате взрыва пострадали шесть человек, из них одна женщина. Трое пострадавших находятся в реанимации в тяжелом состоянии", – рассказали в ведомстве.

Отмечается, что сейчас пожар полностью ликвидирован. В тушении приняли участие 25 человек и 7 единиц техники.

"По предварительным данным, причиной взрыва является несоблюдение правил техники безопасности", – сообщили в МВД.

По факту происшествия проводится проверка. Устанавливаются все обстоятельства инцидента.

Ранее в Ачинском районе ввели режим ЧС после серии новых взрывов. Было принято решение об эвакуации населения на безопасное расстояние.