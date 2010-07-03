Пожар в подмосковном Дзержинском потушен

Пожар в городском округе Дзержинский потушен, передает телеканал Москва 24.

Сообщение о возгорании в Денисьевском проезде поступило в МЧС днем в среду, 7 августа. Огонь вспыхнул в бытовках и битумном хранилище. По предварительным данным, никто не пострадал.

Общая площадь возгорания составила 336 квадратных метров. Для тушения пожара были привлечены 18 единиц техники и 63 человека, в том числе 11 единиц техники и 38 человек от МЧС, передает Агентство "Москва".

В Мосэнерго сообщили, что пожар не затронул находящуюся рядом ТЭЦ-22. Электростанция работает в штатном режиме.

