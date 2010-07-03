В Балашихе загорелся цех химзавода

На территории химического завода в подмосковной Балашихе произошло возгорание на площади около 100 квадратных метров.

"В 14:50 в оперативно-дежурную смену ЦУКС поступило сообщение о пожаре. Привлекаемые силы и средства: 5 единицы техники, 20 человек", – говорится на сайте регионального главка МЧС.

Инцидент произошел на улице Звездной, доме 7. По данным Агентства "Москва", по этому адресу располагается цех по производству кремниевых смол.

Накануне сообщалось, что один человек пострадал в результате пожара в квартире в Москве. Инцидент произошел в столичном районе Новогиреево. Площадь возгорания составила 25 квадратных метров. Были спасены два человека.

