Ранг пожара на заводе в Балашихе повысили до второго

Ранг пожара на заводе по производству синтетических смол в Балашихе повысили до второго, передает пресс-служба МЧС по Московской области. Наблюдается сильное задымление.

Как сообщает РИА Новости, в результате пожара никто не пострадал, люди покинули цех самостоятельно. Уточняется, что расстояние до ближайших жилых строений 500 метров, соответственно, угрозы нет.

К месту пожара направлена лаборатория для замеров воздуха на превышение норм предельно допустимой концентрации вредных веществ.

Сообщение о пожаре поступило в оперативно-дежурную смену ЦУКС в 14:50. Инцидент произошел на улице Звездной, доме 7. Огонь полыхает на площади около 100 квадратных метров.

