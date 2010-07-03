Открытое горение на территории химзавода в Балашихе потушено

Открытое горение на заводе по производству синтетических смол в Балашихе потушено, сообщает Агентство "Москва".
Огонь локализовали в 16:30, а в 16:40 ликвидировали открытое горение. С пламенем борются 25 единиц техники и 78 человек.
Ранее пожару присвоили второй номер сложности тушения из пяти возможных. На место возгорания направили лабораторию для замеров воздуха на превышение норм предельно допустимой концентрации вредных веществ.
Пострадавших в результате инцидента нет, люди покинули цех самостоятельно. По данным МЧС, расстояние до ближайших жилых строений составляет 500 метров, соответственно, угрозы распространения огня не наблюдается.
Сообщение о пожаре поступило в оперативно-дежурную смену ЦУКС в 14:50. Инцидент произошел по адресу: улица Звездная, дом 7.
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