Пожар на химзаводе в Балашихе локализован

Пожарные локализовали возгорание в цехе по производству синтетических смол и пластика в подмосковной Балашихе, передает ТАСС.

"В 16:30 локализация пожара на площади 100 квадратных метров", – сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС по Московской области.

Ранее пожару присвоили второй номер сложности тушения из пяти возможных. В ликвидации ЧП участвуют 69 человек и 21 единица техники. На место возгорания направили лабораторию для замеров воздуха на превышение норм предельно допустимой концентрации вредных веществ.

Пострадавших в результате инцидента нет, люди покинули цех самостоятельно. Расстояние до ближайших жилых строений составляет 500 метров, соответственно, угрозы распространения огня не наблюдается.

Сообщение о пожаре поступило в оперативно-дежурную смену ЦУКС в 14:50. Инцидент произошел по адресу: улица Звездная, дом 7.